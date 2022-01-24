Оля Полякова вспомнила, почему завалила первый кастинг на тренера "Голосу країни"

Артистка рассказала, сколько лет мечтала попасть в проект.

На телеканале 1+1 состоялась грандиозная премьера двенадцатого сезона вокального шоу "Голос країни", в обновленный состав тренеров которого вошли топовые украинские звезды: Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA и Святослав Вакарчук.

Недавно в Киеве на территории стадиона НСК "Олимпийский" отгремела презентация 12-го сезона проекта. В столичном ресторане собралось большое количество участников "Голосу країни", звезд шоу-бизнеса, топовых блогеров, журналистов и тренеров главного вокального шоу страны. Презентацию посетила и новоиспеченная тренер Оля Полякова, которая в интервью порталу MUZVAR сделала сенсационное заявление. Поп-королева рассказала, что мечтала попасть в кресло тренера многие годы и, как оказалось, проходила кастинг более шести лет назад.

Юрий Горбунов и Владимир Завадюк / пресс-служба канала "1+1"

"Я попала в кресло звездного тренера со второй попытки. Первая попытка была лет шесть назад. Я пришла на пробы в короне, шутила, не зная что такое "Голос країни". Я не подготовилась, и думала, что я в "Лиге смеха". Конечно, тогда не получилось стать тренером. Все эти годы я смотрела "Голос країни" и полюбила его", — сказала Оля Полякова в интервью.

пресс-служба канала "1+1"

Руководитель Big Entertainment Shows Владимир Завадюк также прокомментировал заявление новой тренерши: "Ежегодно мы пытаемся сотрудничать с самыми актуальными звездами, которые занимают кресла тренеров. В этом году тренерами стали суперзвезды, которых наши телезрители долго ждали. Для того, чтобы стать наставником, артисты проходят большое колличество кастингов и Оля Полякова тоже их проходила. Я уверен, что она откроется с совершенно другой стороны для всех".

Владимир Завадюк / пресс-служба канала "1+1"

Смотрите каждое воскресенье, в 21:00 на телеканале 1+1 – премьера вокального шоу "Голос країни-12".

Напомним, по результатам 2021 года, проекты Big Entertainment Shows телеканала 1+1 вошли в Топ-5 самых рейтинговых развлекательных талант-шоу года по основной аудитории – 18-54 (50+). Проект "Танцы со звездами" вошел в Топ-3 рейтинговых шоу страны с рейтингом 3,7% и долей 15% по аудитории 18-54 (50+). А "Голос країни" занял 4 строчку в ТОПе с рейтингом 4,1% и долей 14,4% по аудитории 18-54 (50+). Кроме того, в 2021 году телеканал 1+1 стал лидером прайм-тайма с долей 10,3% по коммерческой аудитории 18-54 (50+).

Все, что происходит за кулисами шоу, зрители традиционно смогут увидеть на YouTube канале проекта. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке "Киевстар ТВ", станут победитель "Голосу країни-11" Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Наталья Солоник. Ведущими бэкстейджа для соцсетей телеканала 1+1 стали певица и участница "Голос країни – 10" Lida Lee, финалист 11 сезона Тема Паучек, суперфиналист 9 сезона KHAYAT и участница "Голос.Діти-4" Нино Басилая.

Новый сезон "Голосу країни" пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна". Создатели шоу будут искать настоящий голос нации, тех людей, которые живут рядом с нами и о таланте которых должна узнать вся страна. Кроме того, в сезоне будут участвовать самобытные группы и дуэты.

Читайте также: