Оля Полякова пригадала, чому завалила перший кастинг на тренера "Голосу країни"

Артистка розповіла, скільки років мріяла потрапити до проєкту.

На телеканалі 1+1 відбулася грандіозна прем'єра дванадцятого сезону вокального шоу "Голос країни", до оновленого складу тренерів якого увійшли топові українські зірки: Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA та Святослав Вакарчук.

Нещодавно у Києві на території стадіону НСК "Олімпійський" відгриміла презентація 12 сезону проєкту. У столичному ресторані зібралась велика кількість учасників "Голосу країни", зірок шоубізнесу, топових блогерів, журналістів та тренерів головного вокального шоу країни. На презентацію завітала і новоспечена тренерка Оля Полякова, яка в інтерв'ю порталу MUZVAR зробила сенсаційну заяву. Поп-королева розповіла, що мріяла потрапити у крісло тренера багато років і, як виявилось, проходила кастинг більше шести років тому.

Юрій Горбунов та Володимир Завадюк / пресслужба каналу "1+1"

"Я потрапила у крісло зіркового тренера з другої спроби. Перша спроба була років шість тому. Я прийшла на проби в короні, жартувала, не знаючи що таке "Голос країни". Я не підготувалася, і думала, що я в "Лізі сміху". Звісно, тоді не вийшло стати тренером. Всі ці роки я дивилася "Голос країни" і полюбила його", - сказала Оля Полякова в інтерв'ю.

пресслужба каналу "1+1"

Керівник Big Entertainment Shows Володимир Завадюк також прокоментував заяву нової тренерки: "Щороку ми намагаємось співпрацювати з найактуальнішими зірками, які займають крісла тренерів. Цього року тренерами стали суперзірки, яких наші телеглядачі довго чекали. Для того, щоб стати наставником артисти проходять велику кількість кастингів, і Оля Полякова теж їх проходила. Я впевнений, що вона відкриється з абсолютно іншої сторони для всіх".

Володимир Завадюк / пресслужба каналу "1+1"

Дивіться щонеділі, о 21:00 на телеканалі 1+1 – прем’єра вокального шоу "Голос країни-12".

Нагадаємо, за результатами 2021 року, проєкти Big Entertainment Shows телеканалу 1+1 увійшли до Топ-5 найрейтинговіших розважальних талант-шоу року за основною аудиторією - 18-54 (50+). Проєкт Танці з зірками увійшов до Топ-3 найрейтинговіших шоу країни із рейтингом 3,7% та часткою 15% за аудиторією 18-54 (50+). А "Голос країни" посів 4 сходинку у ТОПі із рейтингом 4,1% та часткою 14,4% за аудиторією 18-54 (50+). Окрім того, у 2021 році телеканал 1+1 став лідером прайм-тайму із часткою 10,3% за комерційною аудиторією 18-54 (50+).

Все, що відбувається за лаштунками шоу, глядачі традиційно зможуть побачити на YouTube-каналі проєкту. Цьогоріч ведучими бекстейджу, знятого за підтримки "Київстар ТБ", стануть переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський та випускниця 1+1 Media School Наталія Солонік. Ведучими бекстейджу для соцмереж телеканалу 1+1 стали співачка та учасниця "Голос країни – 10" Lida Lee, фіналіст 11 сезону Тьома Паучек, суперфіналіст 9 сезону KHAYAT та учасниця "Голос.Діти-4" Ніно Басілая.

Новий сезон "Голосу країни" пройде під слоганом "Так звучить твоя країна". Творці шоу шукатимуть справжній голос нації, тих самих людей, які живуть поруч з нами та про талант яких має дізнатись вся країна. Крім того, у сезоні братимуть участь самобутні гурти та дуети.

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