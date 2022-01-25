Україна знову імпортувала електрику з Білорусі: причина

"Укренерго" запросило аварійну допомогу з Білорусі.

Україна отримала аварійну допомогу від енергосистеми Білорусі обсягом 650 МВт-год.

"Надання електричної потужності здійснюється на запит української сторони 25 січня від 11:00 до 18:00 у рамках двостороннього договору про надання аварійної допомоги. Максимальна потужність складе 150 МВт", — повідомили у міністерстві енергетики Білорусі.

В "Укренерго" підтвердили, що дійсно просили електрику у білорусів. Компанія запевняє, що запит аварійної допомоги не пов’язаний з нестачею в енергосистемі резервів потужності, а "необхідний для економії доступних на сьогодні резервів та забезпечення сталого покриття піків споживання у наступні періоди".

"У вівторок, 25 січня 2022 року, в ОЕС України диспетчерський центр НЕК "Укренерго" активував аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі з 10:00 до 13:00 в обсязі 450 МВт·год, з 13:00 до 14:00 та з 16:00 до 17:00 в обсязі 200 МВт·год", — йдеться в повідомленні.

Вчора, 24 січня, Україна також імпортувала електроенергію з Білорусі. Імпорт становив 19,6 млн кВт∙год.

Нагадаємо, що Україна вперше в історії запустить всі атомні енергоблоки.

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