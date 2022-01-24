"Спокійно пройдемо весь цей опалювальний сезон", - Зеленський про стан в енергетиці

"Спокійно пройдемо весь цей опалювальний сезон", - Зеленський про стан в енергетиці

Питання стану в енергетиці розглядали на засіданні РНБО.

Одним із питань, яке 24 січня розглядали на засіданні РНБО, був стан в енергетиці України.

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні запевнив, що ситуація перебуває під контролем.

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"Те ж саме стосується і енергетики - другого питання на сьогоднішньому засіданні РНБО. Було обговорено, і ми можемо констатувати, що спокійно пройдемо весь цей опалювальний сезон. Передумов, аби стверджувати це, достатньо. Газу у підземних сховищах України достатньо, запасів вугілля достатньо, на електростанціях і в портах вони перевищили вже 1 млн тонн. Щодня завдяки ритмічним поставкам, зокрема залізницею та морем, вони зростають. Одним словом, приводів для оптимізму достатньо", - сказав глава держави.

Зеленський додав: "Чи є щось, чого недостатньо? Є. Тільки одне: причини для паніки. Їх немає".

Зеленський звернувся до українців після засідання РНБО

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