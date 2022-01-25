Україна вперше в історії запустить всі атомні енергоблоки: названо терміни

Наразі в енергосистемі України працюють 12 з 15-ти наявних атомних енергоблоків.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в січні Україна вперше в історії запустить всі 15 атомних енергоблоків.

Про це він повідомив під час брифінгу.

За словами міністра, наразі в енергосистемі України працюють 12 з 15-ти наявних атомних енергоблоків. Протягом двох днів ремонтних робіт ще два енергоблоки підключать до енергосистеми. До кінця тижня планують під’єднати і останній, 15-ий.

"Наприкінці тижня очікується додатково 15-й енергоблок під'єднати до системи. Таким чином, ми розраховуємо, що атомна генерація буде працювати всіма енергоблоками", — повідомив Галущенко.

Нагадаємо, раніше заступник очільника Офісу Президента Ростислав Шурма, який відповідає за розвиток економіки, повідомив, що за найближчі сім років в Україні зросте атомна потужність на три енергоблоки.

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