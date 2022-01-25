Pfizer і BioNTech почали випробування вакцини проти "Омікрона": що відомо

Компанії розпочинають клінічні випробування вакцини-кандидата для оцінки її безпеки, переносимості та імуногенності.
Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech почали клінічні випробування вакцини проти коронавірусу з акцентом на захист від штаму "Омікрон". Дослідження проводитимуть на здорових людях віком від 18 до 55 років.
Про це повідомляється на сайті Pfizer.
Загалом у випробуваннях візьмуть участь 1420 осіб, розділених на три групи:
- щеплені стандартною вакциною Pfizer (дві дози) отримають ще одну або дві дози вакцини від "Омікрона"
- щеплені трьома дозами вакцини Pfizer отримають одну дозу стандартної вакцини або вакцини проти "Омікрона"
- раніше невакциновані, які отримають три дози вакцини проти "Омікрона"
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо:
Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцина проти штаму "Омікрон" буде готова до весни.
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