Pfizer і BioNTech почали випробування вакцини проти "Омікрона": що відомо

Pfizer і BioNTech почали випробування вакцини проти "Омікрона": що відомо

Компанії розпочинають клінічні випробування вакцини-кандидата для оцінки її безпеки, переносимості та імуногенності.

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech почали клінічні випробування вакцини проти коронавірусу з акцентом на захист від штаму "Омікрон". Дослідження проводитимуть на здорових людях віком від 18 до 55 років.

Про це повідомляється на сайті Pfizer.

Загалом у випробуваннях візьмуть участь 1420 осіб, розділених на три групи:

щеплені стандартною вакциною Pfizer (дві дози) отримають ще одну або дві дози вакцини від "Омікрона"

щеплені трьома дозами вакцини Pfizer отримають одну дозу стандартної вакцини або вакцини проти "Омікрона"

раніше невакциновані, які отримають три дози вакцини проти "Омікрона"

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцина проти штаму "Омікрон" буде готова до весни.

Компанія "Pfizer" заявляє, що її таблетки від COVID ефективні і проти "Омікрону" | Новини світу

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