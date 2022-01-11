Вакцина проти штаму "Омікрон" буде готова до весни - гендиректор Pfizer

Вакцина проти штаму "Омікрон" буде готова до весни - гендиректор Pfizer

За словами голови компанії, вакцина буде ефективна як проти "Омікрону", так і проти інших різновидів коронавірусу COVID-19.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла у понеділок заявив, що вакцина проти штаму "Омікрон" буде готова до весни.

"Ця вакцина буде готова у березні", - сказав Бурла в ефірі телеканалу CNBC.

За його словами, частину виробничого процесу вже розпочато. Він зазначив, що вакцина буде ефективна як проти "Омікрону", так і проти інших різновидів коронавірусу COVID-19.

Зі свого боку, гендиректор біотехнологічної компанії Moderna Стефан Бансель раніше в ефірі телеканалу CNBC повідомив, що вони працюють над створенням спеціальної бустерної дозою проти "Омікрону".

"Ми ведемо обговорення з провідними представниками сфери охорони здоров'я у всьому світі, щоб вирішити, що є найкращою стратегією для потенційної бустерної дози до осені 2022 року", - сказав Бансель.

"Обговорення ведуться щодня. Ми хочемо підготувати продукт у найкращому вигляді до осені 2022 року", - додав він. За його словами, клінічні випробування даного "бустера" розпочнуться незабаром.

Штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" було виявлено у листопаді на півдні Африки. Вважають, що штам "Омікрон" викликає значно менше важких наслідків при зараженні, ніж його "попередники". У той самий час, він перевершує їх за швидкістю поширення.

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Штам "Омікрон" із Південної Африки

Наприкінці листопада 2021 року з'являється новий штам коронавірусу, який сильно відрізняється від попередніх.

Лише за кілька тижнів графік щоденних заражень коронавірусу у ПАР встиг спочатку різко підскочити, спровокувавши чергове посилення карантину у європейських країнах, США, Канаді, а потім так само різко та несподівано пішов на спад.

За попередніми даними вчених, висока заразність "Омікрона" підтвердилися.

Зараження здебільшого має легший перебіг, ніж у випадку з "Дельтою", і пацієнтам значно рідше потрібна професійна допомога медиків.

ВООЗ дізналася про новий варіант коронавірусу 24 листопада від влади Південної Африки, де на той час уже протягом двох з лишком тижнів спостерігалося впевнене зростання захворюваності на коронавірус.

Того ж дня ВООЗ взяла під посилене спостереження варіант B.1.1.529 (саме під такою назвою "Омікрон" був відомий до того, як отримав власне ім'я).

"Омікрон" значно відрізняється від попередніх варіантів: у його геномі вчені нарахували 50 мутацій, кожна з яких може вплинути на набір білків, що виробляються, а отже, і на властивості вірусу.

Тим часом кількість заражених "Омікроном" стрімко зростає, і в багатьох країнах він швидко став домінуючим варіантом.

Незабаром дослідження, в основному південноафриканських пацієнтів, підтвердили, що "Омікрон" поширюється з небаченою для "Дельти" швидкістю, подвоюючи кількість інфікованих кожні три-чотири дні - попри всі обмежувальні заходи.

Паралельно вченим із Гонконгу вдалося знайти й причину підвищеної заразності – чи, швидше, одну із причин. Виявилося, що у верхніх дихальних шляхах (саме туди вірус потрапляє спочатку) "Омікрон" розмножується в 70 разів швидше за "Дельту" - і, відповідно, набагато простіше заражає оточення.

Чим відрізняється "Омікрон" від "Дельти"

"Омікрон" вдвічі заразніший, ніж "Дельта" і здатен у вісім разів збільшити реінфекцію.

"Омікрон" знижує ефективність вакцини Pfizer від госпіталізації після двох доз до 70%.