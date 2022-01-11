Вакцина проти штаму "Омікрон" буде готова до весни - гендиректор Pfizer

За словами голови компанії, вакцина буде ефективна як проти "Омікрону", так і проти інших різновидів коронавірусу COVID-19.
Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла у понеділок заявив, що вакцина проти штаму "Омікрон" буде готова до весни.
"Ця вакцина буде готова у березні", - сказав Бурла в ефірі телеканалу CNBC.
За його словами, частину виробничого процесу вже розпочато. Він зазначив, що вакцина буде ефективна як проти "Омікрону", так і проти інших різновидів коронавірусу COVID-19.
Зі свого боку, гендиректор біотехнологічної компанії Moderna Стефан Бансель раніше в ефірі телеканалу CNBC повідомив, що вони працюють над створенням спеціальної бустерної дозою проти "Омікрону".
"Ми ведемо обговорення з провідними представниками сфери охорони здоров'я у всьому світі, щоб вирішити, що є найкращою стратегією для потенційної бустерної дози до осені 2022 року", - сказав Бансель.
"Обговорення ведуться щодня. Ми хочемо підготувати продукт у найкращому вигляді до осені 2022 року", - додав він. За його словами, клінічні випробування даного "бустера" розпочнуться незабаром.
Штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" було виявлено у листопаді на півдні Африки. Вважають, що штам "Омікрон" викликає значно менше важких наслідків при зараженні, ніж його "попередники". У той самий час, він перевершує їх за швидкістю поширення.
Штам "Омікрон" із Південної Африки
Наприкінці листопада 2021 року з'являється новий штам коронавірусу, який сильно відрізняється від попередніх.
Лише за кілька тижнів графік щоденних заражень коронавірусу у ПАР встиг спочатку різко підскочити, спровокувавши чергове посилення карантину у європейських країнах, США, Канаді, а потім так само різко та несподівано пішов на спад.
За попередніми даними вчених, висока заразність "Омікрона" підтвердилися.
Зараження здебільшого має легший перебіг, ніж у випадку з "Дельтою", і пацієнтам значно рідше потрібна професійна допомога медиків.
ВООЗ дізналася про новий варіант коронавірусу 24 листопада від влади Південної Африки, де на той час уже протягом двох з лишком тижнів спостерігалося впевнене зростання захворюваності на коронавірус.
Того ж дня ВООЗ взяла під посилене спостереження варіант B.1.1.529 (саме під такою назвою "Омікрон" був відомий до того, як отримав власне ім'я).
"Омікрон" значно відрізняється від попередніх варіантів: у його геномі вчені нарахували 50 мутацій, кожна з яких може вплинути на набір білків, що виробляються, а отже, і на властивості вірусу.
Тим часом кількість заражених "Омікроном" стрімко зростає, і в багатьох країнах він швидко став домінуючим варіантом.
Незабаром дослідження, в основному південноафриканських пацієнтів, підтвердили, що "Омікрон" поширюється з небаченою для "Дельти" швидкістю, подвоюючи кількість інфікованих кожні три-чотири дні - попри всі обмежувальні заходи.
Паралельно вченим із Гонконгу вдалося знайти й причину підвищеної заразності – чи, швидше, одну із причин. Виявилося, що у верхніх дихальних шляхах (саме туди вірус потрапляє спочатку) "Омікрон" розмножується в 70 разів швидше за "Дельту" - і, відповідно, набагато простіше заражає оточення.
Чим відрізняється "Омікрон" від "Дельти"
- "Омікрон" вдвічі заразніший, ніж "Дельта" і здатен у вісім разів збільшити реінфекцію.
- "Омікрон" знижує ефективність вакцини Pfizer від госпіталізації після двох доз до 70%.