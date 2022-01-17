Встромив ножа: в Одесі двірник стік кров’ю до приїзду швидкої

Встромив ножа: в Одесі двірник стік кров’ю до приїзду швидкої

Між чоловіками стався конфлікт.

У центрі Одеси двірник наніс смертельне ножове поранення своєму колезі. Медики, яких викликали на місце інциденту, не змогли допомогти постраждалому - він стік кров'ю.

Трагічний інцидент трапився на вулиці Базарній, 29, повідомляє місцеве видання "Українська служба інформації".

За даними ЗМІ, обидва двірники спочатку разом розпивали алкоголь, а потім посварилися.

Під час конфлікту конфлікту один з чоловіків вихопив ніж і всадив другому в ногу – в область паху. Ножове поранення призвело до сильної кровотечі і потерпілий помер до приїзду бригади швидкої допомоги.

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Нагадаємо, в Одеській області 26-річний чоловік прийшов до 42-річного односельця додому нібито по грошовий борг, побив господаря до втрати свідомості і поволік на кладовище, добиваючи дорогою.

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