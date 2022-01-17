Екс"НЕАНГЕЛА" Вікторію у бікіні запідозрили у використанні фотошопу

Зірка поділилася знімком з відпочинку.

Колишня учасниця гурту "НЕАНГЕЛИ", українська співачка Вікторія Смеюха поїхала відпочивати на Мальдіви.

Звісно ж, знаменитість у своєму Instagram публікує різноманітні фото з відпустки. Зокрема, Віка показує й знімки, на яких позує перед камерою у купальниках.

До слова, коли артистка опублікувала чергову світлину, то трішки сконфузилась. Так, Віка показала себе у бікіні, аби похизуватися ідеальною фігурою. Як зазначила артистка, вона змогла досягти таких результатів завдяки спорту.

Вікторія Смеюха у бікіні / instagram.com/vikanablack

"Головний спонсор цієї публікації – спорт", - поділилася Віка.

Втім, юзери запідозрили співачку у використанні фотошопу. Так, на фото лінії тіла мають не надто природний вигляд.

Спорт і фотошоп

Фотошоп!

Їі талія – аномалія.

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