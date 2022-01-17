Зухвала Саша Бо у мереживному спідньому розбурхала уяву шанувальників

Блогерка похизувалася фігурою.

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо відтоді, як закрутила новий роман, розквітла просто на очах.

Що помітили її шанувальники. Дівчина дедалі частіше ділиться з фанами веселими сторіс та ще більше – своїми відвертими фото. Цього разу 26-річна знаменитість на сторінці в Instagram поділилася з фанами серією спокусливих знімків, на яких позує у мереживному чорному спідньому.

instagram.com/sashaabo

Вбрання ідеально підкреслило фігуру Олександри. "Одне з найсильніших жіночих задоволень – подобатись собі", - підписала фотографії блогерка.

instagram.com/sashaabo

instagram.com/sashaabo

Шанувальники ж поділилися своїми спостереженнями щодо змін у Саші: "Потрібно хотіти себе, тоді у жінки особлива енергетика. Але скажу вам, раніше у вас цього не було, ось що означає – все залежить від чоловіка", "Десь плаче один колишній", "А в розкішному одязі з ідеальною фігурою подобаєшся собі куди більше".

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