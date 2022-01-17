Порошенко поскаржився, що в аеропорту йому довго не віддавали паспорт

Порошенко поскаржився, що в аеропорту йому довго не віддавали паспорт

В аеропорту паспорт колишнього президента перевіряли 15 хвилин. Порошенко

П'ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко вранці, 17 січня, прилетів з Варшави (Польща) до Києва. Літак приземлився в аеропорту "Київ" у Жулянах близько 9 ранку.

Коли він уже стояв на паспортному контролі, до нього підійшов співробітник Державного бюро розслідувань з повісткою з викликом до суду. Він проходить підозрюваним у справі про державну зраду.

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Зазначимо, прикордонники перевіряли паспорт колишнього президента близько 15 хвилин. Прикордонники пропустили Порошенка.

"Вони більше 15 хвилин перевіряли мій паспорт, розробляючи сценарій недопуску мене на територію України", — заявив Порошенко.

Із хвилини на хвилину в аеропорту "Київ" має приземлитися літак із Порошенком

Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозру вручили у справі про так звану "вугільну держзраду".

Перед Новим року, 29 грудня, Печерський районний суд міста Києва розглянув заяву прокурора, якою той просив повернути на доопрацювання клопотання щодо тримання під вартою підозрюваного у державній зраді п'ятого президента Петра Порошенка.

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