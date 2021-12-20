ДБР офіційно підтвердило про вручення підозри Порошенку в держзраді

Йдеться про справу щодо "вугільної зради". У разі доведення вини Порошенку загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна або без такої.

Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозру вручили у справі про так звану "вугільну держзраду".

Про це повідомляє пресцентр ДБР.

"Працівники ДБР у взаємодії зі СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора розслідують кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень", - йдеться у повідомленні.

Колишній президент України Петро Порошенко підозрюється у тому, що він, за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Росії, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР та "ДНР".

Зазначимо, у вересні-листопаді 2021 року у вказаному провадженні вже повідомляли про підозру ще одному із чинних народних депутатів, йдеться про голову політради ОПЗЖ Віктор Медведчук, та колишньому міністру енергетики Володимири Демчишину.

За версією слідства, вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля. "Своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій. Це призвело до підривання економічної безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності", - наголосили у ДБР.

Кримінальне провадження здійснюється:

ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму),

ч. 1 ст. 111 (державна зрада)

ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

"Санкціями вищевказаних статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої", - зауважили у пресцентрі ДБР.

Через неможливість вручення письмового повідомлення про підозру особисто її направили за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи, відповідно до способу, ередбаченого Кримінальним процесуальним Кодексом.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у понеділок, 20 грудня слідчі Державного бюро розслідувань відправили поштою на адресу колишнього президента України Петра Порошенка підозру у справі про так звану "вугільну держзраду".

Раніше на пресконференції колишній голова РНБО України, політик Олександр Турчинов повідомив про підписану підозру Петру Порошенкові. Він назвав нову справу проти експрезидента сфабрикованою і заявив, що Порошенко буде ходити на допити, коли повернеться в Україну.

Як відомо, раніше слідчі ДБР намагалися передати підозру за всіма домашніми та робочими адресами, де зареєстрований Порошенко. Також була спроба вручити документ йому особисто, але він утік від слідчих