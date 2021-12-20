Соломія Вітвіцька захопила Мережу дитячим знімком

Артистка показала, який вигляд мала в дитинстві.
Українська телеведуча Соломія Вітвіцька вирішила повідповідати на запитання своїх прихильників.
Зокрема, в Instagram-stories зірку попросили, аби вона показала, який вигляд мала в дитинстві. Зірка не змогла відмовити своїм шанувальникам та опублікувала свою дитячу світлину.
На чорному-білому фото майбутня телеведуча позувала перед камерою в українському народному вбранні. Так, Соломія була одягнена у вишиванку та спідницю з фартухом. Окрім того, на голові у майбутньої зірки красувався український вінок зі стрічками та квітами.
Ймовірно, майбутня телеведуча так одягнулася на честь якогось свята.
До слова, в дитинстві Соломія була дуже гарною та милою дівчинкою. Втім, телеведуча й виросла справжньою красунею.
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