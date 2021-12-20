Соломия Витвицкая восхитила Сеть детским снимком

Артистка показала, как выглядела в детстве.
Украинская телеведущая Соломия Витвицкая решила ответить на вопросы своих поклонников.
В частности, в Instagram-stories звезду попросили, чтобы она показала, как выглядела в детстве. Звезда не смогла отказать своим поклонникам и опубликовала свое детское фото.
На черном-белом фото будущая телеведущая позировала перед камерой в украинском народном наряде. Соломия была одета в вышиванку и юбку с фартуком. Кроме того, на голове в будущей звезды красовался украинский венок с лентами и цветами.
Вероятно, будущая телеведущая так оделась в честь какого-то праздника.
К слову, в детстве Соломия была очень красивой и милой девочкой. Впрочем, телеведущая и выросла настоящей красавицей.
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