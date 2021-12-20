Соломия Витвицкая восхитила Сеть детским снимком

Артистка показала, как выглядела в детстве.

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая решила ответить на вопросы своих поклонников.

В частности, в Instagram-stories звезду попросили, чтобы она показала, как выглядела в детстве. Звезда не смогла отказать своим поклонникам и опубликовала свое детское фото.

На черном-белом фото будущая телеведущая позировала перед камерой в украинском народном наряде. Соломия была одета в вышиванку и юбку с фартуком. Кроме того, на голове в будущей звезды красовался украинский венок с лентами и цветами.

Соломия Витвицкая в детстве / instagram.com/solomiyavitvitska

Вероятно, будущая телеведущая так оделась в честь какого-то праздника.

К слову, в детстве Соломия была очень красивой и милой девочкой. Впрочем, телеведущая и выросла настоящей красавицей.

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