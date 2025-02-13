Порошенка можуть посадити на 15 років: ДБР просить суд скоротити час на ознайомлення зі справою

ДБР просить суд скоротити Порошенку час на ознайомлення зі справою про державну зраду.

Державне бюро розслідувань (ДБР) просить суд обмежити терміни ознайомлення зі справою п'ятому президенту України, нардепу Петру Порошенку, якого підозрюють у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій.

Про це передає пресслужба ДБР.

"Слідчі Бюро подали до Печерського районного суду Києва клопотання про встановлення підозрюваним чинному та колишньому народним депутатам (йдеться про Петра Порошенка та Віктора Медведчука – Ред.) та топменеджеру вугільної сфери, а також їхнім захисникам строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування", – сказано в повідомленні.

У ДБР стверджують, що завершили розслідування кримінального провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористам "ЛНР" та "ДНР" на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень ще 2 вересня 2022 року.

Тоді ж матеріали справи були передані на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним. ДБР стверджує, що Порошенко "зловживає своїми процесуальними правами та не з’являюєься для ознайомлення з матеріалами провадження".

У чому звинувачуюь Порошенка

ДБР нагадує, що Петро Порошенко підозрюється у тому, що він нібито "діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Також читайте Санкції проти Порошенка та інших: чому їх запровадили та що вони передбачають

На думку слідства, своїми діями Порошенко та інші фігуранти "поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій".

Порошенкові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій щодо низки осіб, серед яких Петро Порошенко.Згодом Зеленський прокоментував санкції РНБО проти Петра Порошенка.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.