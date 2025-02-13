Зеленський прокоментував санкції РНБО проти Порошенка

Володимир Зеленський прокоментував санкції РНБО проти Петра Порошенка. Він заявив, що зніме їх, якщо виведені гроші повернуть назад в Україну, щоб передати армії.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я цього не бачив, а як було до мене — складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. І всі ці люди: Медведчук та Порошенко — вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди", — заявив він.

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти п'ятого президента, лідера "Європейської солідарності", нардепа Петра Порошенка.

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