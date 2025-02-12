Порошенко підтвердив, що РНБО запровадила проти нього санкції: що відомо

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності", нардеп Петро Порошенко підтвердив, що санкції, про які говорив у вечірньому зверненні Володимир Зеленський, стосуються саме його.

Про це Порошенко повідомив у соцмережах.

Нардеп заявив, що це рішення "не стало для нього новиною". Порошенко назвав санкції РНБО "антиконституційним і політично вмотивованим рішенням". За його словами, санкції містять "абсолютно незаконні обмеження".

"Що далі? Відповідь – очевидна. Нам треба зберегти державу! Тому єдність – насамперед навколо Збройних сил. Завтра я везу чергову партію допомоги. Що мене засмучує найбільше? Це якщо санкції значно ускладнять допомогу мого фонду українській армії, справі, якою наша команда жила всі три роки великої війни. Не хочу говорити сьогодні про гроші. Проте лише дронів ми вже поставили 50 тисяч", – заявив Порошенко.

Раніше повідомлялося, що Україна запроваджує три нові пакети санкцій проти Росії. Вони стосуватимуться "тіньового флоту".

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