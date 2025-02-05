Україна готує нові санкції проти Росії: кого вони торкнуться

Україна вводить три нові пакети санкцій проти Росії. Вони стосуватимуться "тіньового флоту", який допомагає обходити нафтові обмеження, російських пропагандистів та осіб, причетних до викрадення українських культурних цінностей.

Україна планує запровадити три нові санкційні пакети проти Росії, які стосуватимуться "тіньового флоту", російських пропагандистів та осіб, причетних до вивезення українських культурних цінностей.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко під час засідання за участі президента України.

Санкції проти "тіньового флоту"

Перший пакет санкцій розроблений у співпраці з українськими розвідувальними органами. Він передбачає обмеження для 83 фізичних осіб, які сприяють експорту російських нафтопродуктів, допомагаючи Росії обходити міжнародні санкції. Йдеться про судновласників та інших осіб, які приховують зв’язки з РФ через складні фінансові схеми.

"Тіньовий флот" – це група суден, які нелегально транспортують російську нафту, допомагаючи країні-агресору обходити обмеження, встановлені країнами G7. Власність на ці кораблі часто приховується через офшорні компанії та підставні юридичні особи.

Обмеження для російських пропагандистів

Другий пакет санкцій спрямований на російські кінокомпанії та продюсерів, які створюють і поширюють антиукраїнську пропаганду. Під обмеження можуть потрапити 41 фізична особа та 47 юридичних осіб, що займаються виробництвом та дистрибуцією таких фільмів.

Санкції за викрадення українських культурних цінностей

Третій пакет санкцій буде спрямований проти росіян, які брали участь у незаконному вивезенні українських історичних та культурних пам’яток з музеїв на тимчасово окупованих територіях.

Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував нові "жорсткі" санкційні заходи, які будуть спрямовані на посилення міжнародного тиску на РФ.