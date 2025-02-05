Тищенко вперше з'явився на засідання суду в Дніпрі

Постраждалий, який прибув на засідання, вимагає компенсацію.

Сьогодні, 5 лютого, народний депутат Микола Тищенко вперше особисто прибув на засідання суду у Дніпрі.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН.ua

У Дніпрі 5 лютого триває судове засідання по справі нардепа Миколи Тищенка та колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи. Тищенко вперше зʼявився особисто на засіданні суду у Дніпрі.

Сьогодні мають перейти до розгляду обвинувального акту.

Потерпілий подав позов про відшкодування моральної шкоди на 35 мільйонів гривень. Ці кошти він просить перерахувати девʼятьом підрозділам Сил оборони.

Фото: ТСН.ua

Дмитро Мазоха прибув на засідання

Суддя пішла до нарадчоі, аби вирішити, чи долучати цивільний позов.

Нагадаємо, на попередньому підготовчому засідання 27 січня нардепу переобрали запобіжний захід - два місяці цілодобового домашнього арешту.

Водночас нардеп заявив про політичний тиск і "повний безлад" у його будинку.

За словами нардепа, до нього щодня приходять якісь правоохоронці в кількості від 7 до 15 осіб, "тусуються по домівці" та лякають жителів будинку, де той проживає.

Що відомо про справу Тищенка

Влітку у середмісті Дніпра стався конфлікт з ексбійцем спецпідрозділу "Кракен", що гуляв вулицею з немовлям у візочку. Ветеран каже, що поставив запитання групі невідомих у формі та балаклавах — що вони роблять без знаків розрізнення у публічному місці.

За вказівкою нардепа, вважає слідство, чоловіка намагалися затримати, а потім завдали тілесних ушкоджень. Потерпілий Дмитро Мазоха вимагає покарати винних, а Миколу Тищенка — запроторити до СІЗО.

Раніше Дмитро Мазоха, який постраждав у Дніпрі за вказівкою Миколи Тищенка, прокоментував відсутність нардепа під час судового засідання.

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