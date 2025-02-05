Тищенко вперше з'явився на засідання суду в Дніпрі

Постраждалий, який прибув на засідання, вимагає компенсацію.
Сьогодні, 5 лютого, народний депутат Микола Тищенко вперше особисто прибув на засідання суду у Дніпрі.
Про це повідомляє кореспондентка ТСН.ua
У Дніпрі 5 лютого триває судове засідання по справі нардепа Миколи Тищенка та колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи. Тищенко вперше зʼявився особисто на засіданні суду у Дніпрі.
Сьогодні мають перейти до розгляду обвинувального акту.
Потерпілий подав позов про відшкодування моральної шкоди на 35 мільйонів гривень. Ці кошти він просить перерахувати девʼятьом підрозділам Сил оборони.
Дмитро Мазоха прибув на засідання
Суддя пішла до нарадчоі, аби вирішити, чи долучати цивільний позов.
Нагадаємо, на попередньому підготовчому засідання 27 січня нардепу переобрали запобіжний захід - два місяці цілодобового домашнього арешту.
Водночас нардеп заявив про політичний тиск і "повний безлад" у його будинку.
За словами нардепа, до нього щодня приходять якісь правоохоронці в кількості від 7 до 15 осіб, "тусуються по домівці" та лякають жителів будинку, де той проживає.
Що відомо про справу Тищенка
Влітку у середмісті Дніпра стався конфлікт з ексбійцем спецпідрозділу "Кракен", що гуляв вулицею з немовлям у візочку. Ветеран каже, що поставив запитання групі невідомих у формі та балаклавах — що вони роблять без знаків розрізнення у публічному місці.
За вказівкою нардепа, вважає слідство, чоловіка намагалися затримати, а потім завдали тілесних ушкоджень. Потерпілий Дмитро Мазоха вимагає покарати винних, а Миколу Тищенка — запроторити до СІЗО.
Раніше Дмитро Мазоха, який постраждав у Дніпрі за вказівкою Миколи Тищенка, прокоментував відсутність нардепа під час судового засідання.
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