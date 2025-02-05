Тищенко впервые явился на заседание суда в Днепре

Сегодня, 5 февраля, народный депутат Николай Тищенко впервые лично прибыл на заседание суда в Днепре.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua

В Днепре 5 февраля проходит судебное заседание по делу нардепа Николая Тищенко и бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи. Тищенко впервые появился лично на заседании суда в Днепре.

Сегодня должны перейти к рассмотрению обвинительного акта.

Потерпевший подал иск о возмещении морального вреда на 35 миллионов гривен. Эти средства он просит перечислить девяти подразделениям Сил обороны.

Судья пошла к совещанию, чтобы решить, приобщать ли гражданский иск.

Фото: ТСН.ua

Мазоха прибыл на судебное заседание

Напомним, на предварительном подготовительном заседании 27 января нардепу переизбрали меру пресечения — два месяца круглосуточного домашнего ареста.

В то же время нардеп заявил о политическом давлении и "полном беспорядке" в его доме.

По словам нардепа, к нему ежедневно приходят какие-то правоохранители в количестве от 7 до 15 человек, "тусуются по дому" и пугают жителей дома, где он проживает.

Что известно о деле Тищенко

Летом в центре Днепра произошел конфликт с экс-бойцом спецподразделения "Кракен", гулявшим по улице с младенцем в коляске. Ветеран говорит, что задал вопрос группе неизвестных в форме и балаклавах — что они делают без соответствующих знаков в публичном месте.

По указанию нардепа, считает следствие, мужчину пытались задержать, а затем нанесли телесные повреждения. Потерпевший Дмитрий Мазоха требует наказать виновных, а Николая Тищенко — отправить в СИЗО.

Ранее Дмитрий Мазоха, пострадавший в Днепре по указанию Николая Тищенко, прокомментировал отсутствие нардепа во время судебного заседания.

Читайте также: