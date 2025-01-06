В Днепре начался суд по делу Тищенко: нардеп вышел на связь

Нардеп присоединился к заседанию по видео, его адвокат попросил об отводе судьи.

В Бабушкинском райсуде Днепра продолжается подготовительное заседание по делу нардепа Николая Тищенко.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Николай Тищенко таки явился на заседание суда в Днепре, но по видеосвязи. Нардепа судят вместе с экс-полицейским Богданом Писаренко. Николаю Тищенко должны заново выбирать меру пресечения. Ведь его домашний арест истек в конце декабря.

Фото: ТСН.ua

Напомним:

По материалам ГБР, генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему нардепу Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Летом в центре Днепра произошел конфликт с экс-бойцом спецподразделения "Кракен", который гулял с младенцем в коляске. По указанию нардепа, считает следствие, мужчину задерживали, а затем нанесли телесные повреждения.

На предварительное подготовительное заседание 20 декабря Тищенко не прибыл, так что суд вынес решение доставить его принудительно. Однако, по словам прокурора, Тищенко обещал приехать, поэтому принуждение к нему не применялось, и нардеп не явился.

Позже прокурор сообщил, что Тищенко в 4 утра обратился в Киеве в медицинское учреждение, где ему предварительно диагностировали ишемическую болезнь сердца. Именно это и послужило причиной его отсутствия в суде.

По итогам заседания бывшему полицейскому Богдану Писаренко продлили меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

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