ГУР обнародовало очередные доказательства военных преступлений россиян.

В перехваченном разведкой разговоре можно разобрать, как российский командир отдал преступный приказ убить украинского военнопленного.

Украинская разведка перехватила разговор российского командования с подчиненными. В разговоре один из командиров армии РФ отдает преступный приказ на казнь военнопленного Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В перехваченном украинской разведкой разговоре оккупантов, командир подразделения из состава 60 отдельной мотострелковой бригады 5 армии ВС РФ отдает преступный приказ на казнь военнопленного Сил обороны Украины.

В частности, в разговоре оккупант докладывает командиру об очередном задании, и захвате в плен украинского военного. В ответ на это ему отвечают: "С этим "укропом" лично пообщайся и "обнули" его".

"Это очередное доказательство системного нарушения норм международного гуманитарного права оккупационной армией. Ведя преступную войну, российская армия не гнушается прибегать к наиболее подлым и низменным преступлениям", – заявили в ГУР.

Напомним, Офис генпрокурора установил имена 13 пленных, которых оккупанты казнили на Покровском направлении.

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