Суд над Тищенком: нардеп проігнорував засідання, бо має інші справи 

У Дніпрі 10 січня триває підготовче засідання у справі нардепа Миколи Тищенка та колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи.

Про це повідомила кореспондентка ТСН.ua.

Нардеп у суді не зʼявився. Зі слів його адвоката, Тищенко — на засіданні у Верховній Раді.

Чергова спроба обрати запобіжний захід Миколі Тищенку відбудеться лише після того, як розглянуть відвід судді у справі.

Нагадаємо, термін цілодобового домашнього арешту Тищенка сплив 23 грудня. Запобіжний захід не змогли подовжити, бо на два засідання нардеп не зʼявився, а коли суддя врешті постановила доправити Тищенка примусово, той опинився в лікарні начебто з хворобою серця. Його, а також київського, звільненого після інциденту поліцейського судять у Дніпрі за незаконне позбавлення волі та перевищення повноважень.

Влітку у середмісті Дніпра стався конфлікт з ексбійцем спецпідрозділу "Кракен", що гуляв з немовлям у візочку. Ветеран каже: поставив запитання групі невідомих у формі та балаклавах, що вони роблять без знаків розрізнення у публічному місці.

За вказівкою нардепа, вважає слідство, чоловіка намагалися затримати, а потім завдали тілесних ушкоджень. Потерпілий Дмитро Мазоха вимагає покарати винних, а Миколу Тищенка — запроторити до СІЗО.

Мазоха також прокоментував ТСН.ua відсутність нардепа на судовому засіданні.

Суд над Тищенком у Дніпрі: ексклюзивний коментар постраждалого ексбійця

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