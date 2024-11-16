Справа Тищенка: охоронець нардепа визнав провину і погодився свідчити

Ще 7 листопада обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості та зобов’язався співпрацювати зі слідством.

Один із охоронців скандального народного депутата Миколи Тищенка, який був учасником нападу на військового ветерана у Дніпрі у червні цього року, 39-річний киянин Костянтин Цубера визнав свою провину і погодився співпрацювати зі слідством і давати свідчення.

Про це стало відомо із вироку Бабушкінського районного суду міста Дніпра, опублікованого у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Хоча в опублікованому документі ім’я та прізвище засудженого приховане, із обставин справи зрозуміло, що мова йде саме про охоронця Цуберу, якого звинувачено у скоєнні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини, вчинене за попередньою змовою) та ч. 2 ст. 127 (катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

У вироку йдеться, що 7 листопада обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості, зобов’язався співпрацювати зі слідством та надавати викривальні свідчення проти інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, зокрема проти народного депутата Миколи Тищенка.

Відповідно до угоди з прокурором, охоронцю депутата призначили призначили покарання у виді п’яти років позбавлення волі з іспитовим строкм 2 роки, упродовж яких засуджений не повинен вчинити нового правопорушення та повинен перебувати під наглядом уповноваженого органу з питань пробації.

Після оголошення вироку Костянтину Цубері скасували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в слідчому ізоляторі. Також йому повернули вилучені в нього як речові докази речі, серед яких пістолет “Форт” та набої.

За повідомленням у ЗМІ, раніше Цубера працював охоронцем в нічному клубі, а в 2017 році намагався влаштуватись працювати патрульним в Управління патрульної поліції у Києві.

Нагадаємо, після затримання охоронець нардепа Миколи Тищенка Костянтин Цубера заявляв, що його судять незаконно, і навіть погрожував накласти на себе руки. Коли його привели до судової зали, він вимагав адвоката, який не з’явився на засідання.

Охоронцю Тищенка не змогли обрати запобіжний захід

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