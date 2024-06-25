"Ей, слухай, голова": Тищенко розповів свою версію подій у Дніпрі

Нардеп заявляє, що до нього підійшли “три хлопця з коляскою” та почали ображати.

Народний депутат Микола Тищенко в залі суду, де проходить обрання йому запобіжного заходу, привів свою версію подій у Дніпрі. Нардеп заявляє, що до нього підійшли “три хлопця з коляскою” та почали ображати.

Про це Тищенко заявив під час судового засідання.

Так, за словами народного обранця, після “рейду у Дніпрі”, коли він повертався до своєї автівки, до нього начебто підійшли “три хлопця з коляскою” та почали ображати.

Вони кричали до нього "ей, слухай ти, голова" і матюкалися. На що Тищенко спокійно сказав:

"Хлопці, у вас дитинка, будь ласка, проходьте. Тут йдуть слідчі дії, вам тут перебувати не треба".

Проте хлопці, за його словами, почали знімати його і помічницю на телефон, чим робили "булінг та абʼюз щодо жінок", бо нібито почали описувати її вигляд.

Раптом зʼявився поліцейський, якому Тищенко заявив: "Будь ласка, зверніть увагу і зупиніть цю атаку на народного депутата".

Але ж варто розуміти, що це лише версія самого Тищенка. Яка наразі не підтверджується доказовою базою.

Нагадаємо, що Тищенко вимагає повернути йому гроші, які слідчі вилучили під час обшуків. Мовляв, це його чесно зароблене.

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