Резонансна бійка у Дніпрі: усе, що відомо про інцидент за участі охоронців Тищенка та військового

Напередодні у Дніпрі сталася бійка за участі охоронців нардепа Миколи Тищенка та ексвійськового. У Мережі з'явилося відео, на якому люди у камуфляжі нібито побили й закували в кайданки українського військового Дмитра Павлова, який повернувся з фронту і гуляв з новонародженою дитиною містом.

Усе, що відомо про інцидент – у матеріалі ТСН.ua.

Тищенко приїхав до Дніпра

У четвер, 20 червня, народний депутат Микола Тищенко приїхав до міста Дніпра, щоб, за його словами, перевірити інформацію про діяльність ботоферм та колцентрів, які здійснюють шахрайські дії проти українців. Під час його перебування в місті трапився інцидент із бійкою, в якій начебто брали участь охоронці нардепа.

Як видно на опублікованих кадрах, троє чоловіків у військовій формі на центральному проспекті міста жорстко скрутили чоловіка. Згодом його руки скували кайданками та завдавали ударів затриманому. Біля людини в кайданках на одному з наступних відео з’явився нардеп Тищенко.

На відео, яке записав у Дніпрі сам народний депутат, він розповідає про припинення роботи чотирьох ботоферм, в яких працювали близько 300 людей. За його словами, всі вони були затримані, з ними працює поліція. Про інцидент у центрі міста Микола Тищенко не згадує.

Після появи в соцмережах відео, де зафільмована бійка людей у камуфляжі з цивільним, подію прокоментували в поліції Дніпропетровської області.

"На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Зараз з'ясовуються обставини", – повідомила ТСН.ua речниця ГУНП в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

За припущеннями автора відео, у бійці, яка більше схожа на затримання, начебто беруть участь охоронці нардепа Миколи Тищенка. Але помічниця нардепа Евеліна Андрієвська в коментарі для ТСН.ua відповіла, що "у Миколи Миколайовича немає охорони".

Тим часом в поліції Дніпропетровщини повідомили, що встановлюють особи всіх учасників конфлікту.

Що відомо про постраждалого

За інформацією від низки популярних українських Telegram-каналів, охоронці Тищенка нібито побили й закували в кайданки українського військового Дмитра Павлова, який повернувся з фронту і гуляв з новонародженою дитиною. Про це зокрема написав відомий волонтер і блогер Ігор Лаченков.

"Невідомі без опізнавальних знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали забивати. За нашою інформацією Дмитро вступив в суперечку із Миколою Тищенко і його охороною. Я не розумію, а Тищенко вже можна робити все в цій країні? Це тотальне беззаконня", – обурився Лаченков.

У відкритих джерелах зазначається, що Дмитро "Син" Павлов – житель Дніпра, який з початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав ЗСУ. Проходив службу у спецпідрозділі KRAKEN, брав участь у запеклих боях, зокрема на Харківщині.

Поліція відкрила провадження

У поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. Правоохоронці не уточнюють, про який саме інцидент йдеться, та, вочевидь, про вищезгаданий конфлікт. Ними відкрито два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

"Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до вказаної події", – йдеться в повідомленні.

У Раді згадали цікаву заяву Тищенка

Одіозний нардеп Микола Тищенка був єдиним нардепом, хто відкрито став на захист генпрокурора Андрія Костіна після скандалу з його заступником Дмитром Вербицьким.

"Цікавий момент. Він (Тищенко – Ред.) вчора єдиний, хто прямо відкрито встав на захист Генпрокурора та Вербицького. Вийшло правда, мʼяко говорячи, так собі, але як ви думаєте, чи бувають такі співпадіння? Цікаво, така любов до прокурора автоматично гарантує безкарність?", – зазначив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Також Ярослав Железняк опублікував стенограму виступу Тищенка у Раді, де той заявляє, що "не розуміє, чому у такий складний для держави час нападають на генпрокурора". Мовляв, це "штучне створення конфлікту на сміх нашому ворогу – Росії. І буцімто "атакувати генпрокурора у такий складний час – це ганьба".

Реакція підрозділу Kraken

У спецпідрозділі Kraken підтвердили, що цивільний, на якого сьогодні напали у Дніпрі невідомі у військовій формі – їхній колишній військовослужбовець. Там наголосили на необхідності реального встановлення справедливості.

"За фактом події відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Ми не втручаємось у хід слідства, але уважно стежимо за його перебігом", – зазначили у спецпідрозділі.

Усі причетні мають понести покарання – Клименко

Як повідомив в ефірі телемарафону міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, наразі доброволець, на якого було скоєно напад, перебуває у нормальному стані. Він також прокоментував причетність до злочину охоронців нардепа Тищенка.

"Неважливо, що це за люди. В Україні кожен громадянин має відповідати перед законом. Усі, хто причетний до скоєння цього злочину, мають понести відповідне і заслужене покарання", – наголосив Клименко.

Тищенко відреагував

У п'ятницю, 21 червня, нардеп Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпра. Він заявив, що військовий "є начальником безпеки ботоферми" й "разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського". Водночас Тищенко не відповів, хто ті люди, які були із ним. Мовляв, в нього "немає охорони".

В поліції наголосили: ні місцеві, ні правоохоронці з області не співпрацювали з Тищенком і не брали участь в проведенні обшуків.

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