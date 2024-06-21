Скандальна бійка у Дніпрі: у підрозділі Kraken відреагували

Чоловік у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, це дійсно колишній боєць "Кракена".

У спецпідрозділі Kraken підтвердили, що цивільний, на якого сьогодні напали у Дніпрі невідомі у військовій формі – їхній колишній військовослужбовець

Про це передає пресслужба підрозділу у Telegram.

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"З огляду на суспільний розголос інциденту повідомляємо, що чоловіком у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, є колишній військовослужбовець спецпідрозділу Kraken", – йдеться в повідомленні.

У спецпідрозділі наголосили на необхідності "реального встановлення справедливості".

"За фактом події відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Ми не втручаємось у хід слідства, але уважно стежимо за його перебігом", – зазначили у спецпідрозділі.

Останній скандал із Тищенком

Нагадаємо, що 20 червня у Дніпрі під час влаштованої нардепом Тищенком “облави на ботоферми” сталася бійка. За інформацією від низки популярних українських Telegram-каналів, охоронці Тищенка нібито побили і закували в кайданки українського військового Дмитра Павлова, який повернувся з фронту і гуляв з новонародженою дитиною.

У поліції цю інформацію не підтвердили і не спростували, лише заявили, що відкрили два кримінальні провадження.

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