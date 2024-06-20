У Дніпрі під час влаштованої нардепом Тищенком “облави на ботоферми” сталася бійка: що відомо (відео)

Після появи в соцмережах відео, де зафільмована бійка людей у камуфляжі з цивільним, подію прокоментували в поліції Дніпропетровської області.

У четвер, 20 червня, народний депутат Микола Тищенко приїхав до міста Дніпра, щоб, за його словами, перевірити інформацію про діяльність ботоферм та колцентрів, які здійснюють шахрайські дії проти українців. Під час його перебування в місті трапився інцидент із бійкою, в якій начебто брали участь охоронці нардепа.

Як видно на опублікованих у місцевих пабліках кадрах, троє чоловіків у військовій формі на центральному проспекті міста жорстко скрутили чоловіка.

Згодом його руки скували кайданками та завдавали ударів затриманому. Біля людини в кайданках на одному з наступних відео з’явився нардеп Тищенко.

Під час приїзду до Дніпра нардепа Тищенка стався інцидент із бійкою

На відео, яке записав у Дніпрі сам народний депутат, він розповідає про припинення роботи чотирьох ботоферм, в яких працювали близько 300 людей. За його словами, всі вони були затримані, з ними працює поліція. Про інцидент у центрі міста Микола Тищенко не згадує.

Після появи в соцмережах відео, де зафільмована бійка людей у камуфляжі з цивільним, подію прокоментували в поліції Дніпропетровської області.

"На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Зараз з'ясовуються обставини",- повідомила ТСН.ua речниця ГУНП в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

За припущеннями автора відео, у бійці, яка більше схожа на затримання, начебто беруть участь охоронці нардепа Миколи Тищенка.

Але помічниця нардепа Евеліна Андрієвська в коментарі для ТСН.ua відповіла, що "у Миколи Миколайовича немає охорони".

Тим часом в поліції Дніпропетровщини повідомили, що встановлюють особи всіх учасників конфлікту.

Нагадаємо, раніше журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив, що уночі до його готельного номера в Ужгороді навідався наряд поліції через заяву народного депутата Миколи Тищенка про нібито переслідування.

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