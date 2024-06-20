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У Дніпрі під час влаштованої нардепом Тищенком “облави на ботоферми” сталася бійка: що відомо (відео)

У Дніпрі під час влаштованої нардепом Тищенком “облави на ботоферми” сталася бійка: що відомо (відео)

Під час приїзду Тищенка у Дніпро стався інцидент з бійкою та затриманням / Фото: скриншот з відео

Після появи в соцмережах відео, де зафільмована бійка людей у камуфляжі з цивільним, подію прокоментували в поліції Дніпропетровської області. 

У четвер, 20 червня, народний депутат Микола Тищенко приїхав до міста Дніпра, щоб, за його словами, перевірити інформацію про діяльність ботоферм та колцентрів, які здійснюють шахрайські дії проти українців. Під час його перебування в місті трапився інцидент із бійкою, в якій начебто брали участь охоронці нардепа. 

Як видно на опублікованих у місцевих пабліках кадрах, троє чоловіків у військовій формі на центральному проспекті міста жорстко скрутили чоловіка. 

Згодом його руки скували кайданками та завдавали ударів затриманому. Біля людини в кайданках на одному з наступних відео з’явився нардеп Тищенко. 

Під час приїзду до Дніпра нардепа Тищенка стався інцидент із бійкою

Під час приїзду до Дніпра нардепа Тищенка стався інцидент із бійкою

На відео, яке записав у Дніпрі сам народний депутат, він розповідає про припинення роботи чотирьох ботоферм, в яких працювали близько 300 людей. За його словами, всі вони були затримані, з ними працює поліція. Про інцидент у центрі міста Микола Тищенко не згадує.

Після появи в соцмережах відео, де зафільмована бійка людей у камуфляжі з цивільним, подію прокоментували в поліції Дніпропетровської області. 

"На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Зараз з'ясовуються обставини",- повідомила ТСН.ua речниця ГУНП в Дніпропетровській області Ганна Старчевська. 

За припущеннями автора відео, у бійці, яка більше схожа на затримання, начебто беруть участь охоронці нардепа Миколи Тищенка. 

Але помічниця нардепа Евеліна Андрієвська в коментарі для ТСН.ua відповіла, що "у Миколи Миколайовича немає охорони". 

Тим часом в поліції Дніпропетровщини повідомили, що встановлюють особи всіх учасників конфлікту.

Нагадаємо, раніше журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив, що уночі до його готельного номера в Ужгороді навідався наряд поліції через заяву народного депутата Миколи Тищенка про нібито переслідування. 

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