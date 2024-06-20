Чи може війна закінчитися "нічим": думка Кулеби

Теоретично, війна може закінчитися "нічим". Є домовленості, які можуть досягатися усно. Проте є велика проблема з їхнім дотриманням.

Про це в ефірі телемарафону сказав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Щобільше, продовжує він, ми знаємо, що у Путіна і людей довкола нього дуже бурхлива фантазія. Саме тому будь-яку усну домовленість, не зафіксовану на папері, вони безумовно почнуть тлумачити дуже сильно у своїх інтересах і перетворювати реальність у викривлену реальність.

"Такий шанс (закінчення війни "нічим" – ред.) є, звісно, але я вважаю, що він мінімальний. Нам же потрібно вирішити стратегічну задачу, а саме: гарантувати довгострокову безпеку і процвітання України", – підсумував він.

Раніше Кулеба сказав, що мирний саміт став стрибком до миру. Він створив передумови для того, щоб Росія вела переговори не мовою ультиматумів, а добросовісно. І щоб ці переговори не відбувалися шляхом поступок України.

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