Українців попередили про підвищення цін на продукти:  Forbes шокувало цифрами

За прогнозами Forbes, криза в енергетиці ще до кінця літа призведе до підвищення цін на бакалію до 15%, а на молочні продукти – до 30%.

Постійні відключення електроенергії призведуть до стрімкого росту цін на харчові продукти у найближчі місяці. Найбільше здорожчають молочні продукти, зберігання яких вимагає безперебійного електропостачання.

Про це повідомляє видання Forbes Ukraine.

Видання зазначає, що найбільші мережі супермаркетів в Україні вже анонсували невтішні зміни. Зокрема, у червні-липні в АТБ піднімуться ціни на рибні консерви, соняшникову олію та майонез. Причинами росту цін на продукти на 5-15% називають не тільки нестабільне електропостачання, а й девальвацію гривні та здорожчання логістики.

У мережі Auchan вже подорожчали хліб та цукор через зупинку деяких виробництв, які вирішили почекати на стабілізацію ситуації в енергетиці.

Мережі Varus та Fozzy Group (супермаркети "Сільпо" та "Фора") поки що не повідомляли про збільшення цін, але зменшили асортимент швидкопсувних товарів. Також відомо, що магазини вже стикаються з перебоями у постачанні локальних продуктів від невеликих підприємств, які не мають генераторів.

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Автори статті зауважують, що від відключень електрики найбільше страждає виробництво молочної продукції, яка вимагає стабільних умов зберігання в холодильниках. За словами голови ради директорів "Союзу молочних підприємств України" Вадима Чагаровського, використання генераторів змусить виробників молочної продукції вже зараз підняти ціни на 10%, а до осені – на 25-30%.

Ще один важливий продукт – хліб – також може зрости у ціні. Але крім відключень електрики на це впливає подорожчання зерна та дефіцит критично важливих працівників.

За прогнозами Forbes, криза в енергетиці ще до кінця літа призведе до підвищення цін на бакалію до 15%, а на молочні продукти – до 30%.

Нагадаємо, в Україні невдовзі здорожчає хліб. Це пов’язано зі підвищенням цін на зернову сировину та електроенергію.

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