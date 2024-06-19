В Україні невдовзі здорожчає хліб: яка причина

В Україні невдовзі може здорожчати хліб. Це пов’язано зі підвищенням цін на зернову сировину та електроенергію.

Про це розповів голова спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, повідомляє "Інформатор".

Представник профільної спілки вказав, що наразі неможливо передбачити точні дати, коли зростуть ціни на хліб:

"Це може бути як завтра, так і за два тижні".

Як пояснив Рибчинський, головна причина майбутнього зростання цін на хліб – підвищення вартості сировини. Наразі на пшеницю другого класу дуже мало пропозицій, а наявні дуже дорогі. Дорога пшениця змушує борошномелів підвищувати вартість борошна.

Наскільки здорожчає хліб – наразі важко сказати.

Читайте провідні новини дня:

"Є ринкові відносини, є зобов’язання перед постачальниками. Хліб реалізується не з лотка, а в першу чергу через великі торговельні мережі. У договорах з мережами чітко проговорено період, коли можна змінювати ціни. Так само й у мукомелів є договори з виробниками хліба та торговельними мережами. Все це проговорюється між партнерами", – пояснив експерт.

"Але, на жаль, слід очікувати подорожчання. Сировина в собівартості борошна складає 90%, а електроенергія – до 6%, тобто вони її фактично й формують", – зазначив голова спілки "Борошномели України".

Нагадаємо, раніше кандидат економічних наук Іван Ус заявив, що українцям слід готуватися до чергової хвилі здорожчання продуктів. Це пов’язано зі зростанням цін на світло.

Читайте також: