Зростання тарифу на світло: експерт повідомив, як це вплине на вартість продовольчого кошика українців

Від 1 червня більшість українців зіткнуться зі збільшенням суми у своїх електричних рахунках.

Від червня платіжка за електроенергію в середньому становитиме 734,4 грн замість попередніх 448,8 грн. Експерти прогнозують, як це вплине на вартість зокрема продуктів в магазинах.

Про це йшлося під час розмови з "24 Каналом" економіста, виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина.

Він розповів, що зростання тарифу на світло з 1 червня для побутових споживачів ніяк не вплине на вартість продовольчого кошика.

Водночас він додав, що з червня виросли ціни також й для бізнесу. Тож це дійсно буде певним поштовхом для росту цін фактично на все.

Він нагадав, що 1 червня НКРЕКП підвищило прайскепи. Тобто максимальні ціни на електрику для промисловості під час пікових навантажень зросли з 7,5 до 9 гривень за кіловат, а в день – з 3 до 5,6 гривні за кіловат.

Максимальні граничні ціни на добу для бізнесу з 1 червня

Під час обговорення ситуації з цінами на сезонні фрукти Пендзин нагадав, що впродовж червня в Україні ціни за кілограм полуниці та черешні вищі, ніж минулого року в аналогічний період – десь на 30%.

"У нас ранні ягоди зазвичай закуповуються або з Закарпаття, або з південних областей. Втім, на сьогодні є велика проблема, яка пов'язана з логістикою. Блокпости, мобілізація та інше призводять до того, що транспортні засоби перевезення простоюють і їх немає кому водити", – поянсив експерт.

Вартість полуниці коливається від 40 до 70 гривень – гуртові ціни почали знижуватися через зростання пропозиції.

Виноград коштує десь в середньому 218 гривень за кілограм. А кілограм черешень можна знайти від 100 до 140 гривень за кілограм.

Тим часом торгові продуктові мережі і ТЦ нарощують енергонезалежність. Обладнання, що супермаркети та мережі придбали під час блекауту у 2022 році, на сьогодні забезпечує роботу магазинів під час аварійних та планових відключень світла.

Нагадаємо, напередодні Кабмін затвердив новий тариф на електроенергію для населення. Від 1 червня встановили єдину фіксовану вартість світла – 4,32 грн/кВт*год. Новий тариф діятиме до кінця квітня 2025 року.

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