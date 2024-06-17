В Україні здорожчало м'ясо: скільки коштує кілограм

Ціни практично на всі на основні види м’яса зросли.

В Україні на полицях магазинів здорожчали популярні харчові продукти — м'ясо та сало. У червні 2024 року збільшилася вартість більшості видів свинини, зокрема шашлик додав 20 грн.

Про це свідчать дані моніторингового порталу "Мінфін".

Як зазначають аналітики, вартість м'яса свинини у червні проти травня зросла від кількох до 20 гривень (підчеревок, ребра, шашлик, ошийок).

Місяць тому середня ціна підчеревка у магазинах становила 163,80 грн/кг. У червні його реалізують по 169,30 грн/кг.

Також здорожчали дещо ребра свинячі. У травні продавці встановили ціну на рівні 175,51 грн/кг, а в червні — 176,30 грн/кг.

Окрім того, зросла середня ціна на свинячий ошийок. Місяць тому коштував 251,79 грн/кг, у червні у магазинах реалізують за 257,20 грн/кг.

Найбільше додав у вартості свинячий шашлик. У магазинах середня ціна підскочила на понад 20 гривень. У травні його можна було придбати у середньому за 202 грн/кг, а в червні вже 223 грн/кг.

Водночас свиняча грудинка та лопатка подешевшали. Кілограм грудини у травні коштував 165,68 грн/кг, у червні — 159,70 грн/кг. Середня ціна на свинячу лопатку у травні становила 165,72 грн/кг. У червні коштує 162,29 грн/кг.

Раніше стало відомо, що в Україні дешевшають овочі торішнього врожаю. Знижуються ціни також на гречані крупи, а також на яйця.

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