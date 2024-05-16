Які продукти в Україні здешевшали за місяць: дані Держстату

У квітні на деякі продукти впали ціни.

В Україні дешевшають овочі торішнього врожаю. Знижуються ціни також на гречані крупи, а також на яйця.

Про це свідчать дані Держстату.

За даними відомства, у квітні середні ціни на яйця впали на 19,5% до 33,5 гривень за десяток.

Крупи гречані здешевшали на 3,7% до 26,4 гривень за кілограм.

Капуста здешевшала на 5,6% до 13,2 гривень за кілограм, а морква - на 5,6% до 12,1 гривень за кілограм.

Цибуля здешевшала на 4,3% до 16,0 гривень за кілограм.

Буряк водночас здорожчав на 5,2% до 17,8 грн за кг.

Раніше стало відомо, що в Україні різко здорожчала полуниця.

В Україні у квітні припинилось зниження інфляції у річному вимірі, і базовий інфляційний тиск дещо зріс, що було передбачувано. Національний банк прогнозує, що темпи зростання споживчих цін помірно збільшаться найближчими місяцями.

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