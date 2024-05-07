Через дуже високий попит: в Україні підскочили ціни на популярний овоч

Як кажуть експерти, здорожчання триватиме, а темпи і далі прискорюватимуться, адже запаси тануть.

У травні лише за тиждень зросли ціни на ріпчасту цибулю. Продукт додав у вартості 19%.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Відпускні ціни на цибулю в Україні продовжують зростати, зазначили у EastFruit.

За інформацією ключових гравців ринку, поточного травневого тижня торговельна діяльність у сегменті цибулі дещо активізувалася, що дало змогу продавцям знову підвищити відпускні ціни.

"До позитивних коригувань вдавалися виключно власники якісної цибулі, пропозиція якої на ринку продовжує скорочуватися. Так, тільки з кінця минулого тижня ріпчаста цибуля в українських господарствах подорожчала в середньому на 19%. Сьогодні фермери пропонують якісну цибулю до продажу по 14-22 грн/кг (0,36-0,56дол/кг), тоді як тиждень тому ціна на якісну продукцію не перевищувала 18 грн/кг (0,46 дол/кг)", – сказали аналітики.

Причиною чергового цінового зростання в даному сегменті експерти називають досить високий попит на ріпчасту цибулю. Вожночас все частіше від учасників ринку надходять нарікання на недостатню пропозицію продукції високої якості.

Проте, попри чергове здорожчання, вартість ріпчастої цибулі в Україні сьогодні в середньому на 58% нижча, ніж на початку травня 2023 року.

Тим часом в Україні імпорт сиру суттєво збільшився. Фахівці зазначили, що найближчим часом сири не подешевшають, але акції з великими знижками стануть масовими.

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