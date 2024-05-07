"Давно пора": в РФ заявили про можливий ядерний удар по Україні

Російський депутат заявив, що РФ “сьогодні в змозі завдати удару по будь-якій точці земної кулі та по будь-якому супротивнику”.

Один з російських депутатів Держдуми заявив, що якщо в Україні буде помічено літаки F-16, по них “потрібно” буде завдати ядерного удару.

Про це з посиланням на депутата пише телеграм-канал “Кровава бариня”.

Як зазначається, депутат Держдуми, генерал Андрій Гурулєв заявив, що якщо в Україні буде помічено винищувачі F-16, по них “потрібно” буде завдати ядерного удару.

“Сьогодні день якийсь, аж душа радіє. Ранок розпочався з того, що навчання проводяться у Південному військовому окрузі із застосування стратегічної ядерної зброї. Шикарна новина. Давно пора. Далі ще веселіше. Послу Великобританії радісно в лоб заявили, що ми маємо право, якщо Кемерон не відмовиться від своїх слів, бити по об'єктах Великобританії в усьому світі. Взагалі чудово. Третя новина: будь-який літак F-16 в Україні розглядатиметься як носій ядерної зброї. По носію ядерної зброї – ядерний удар. І це треба зробити”, - сказав російський депутат.

Він також додав, що РФ “сьогодні в змозі завдати удару по будь-якій точці земної кулі та по будь-якому супротивнику”.

Нагадаємо, що ядерні навчання, які анонсувала Росія, схожі на політичну демонстрацію.

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