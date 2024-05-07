У Повітряних силах розповіли про навчання пілотів на F-16

Безпосередньо навчання на літак - це третій етап підготовки.

В Україні очікують якнайшвидшого прибуття винищувачів F-16. Тим часом українські пілоти проходять три етапи навчання та підготовки для опанування судна.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Наші пілоти разом з інженерами продовжують постійну підготовку. Цей процес невпинний. Як тільки одна група завершує навчання, одразу вона переходить на наступний етап", - розповів Євлаш.

З його слів, спочатку льотчики вивчають мову та наземну підготовку. Далі відбувається проміжний етап - це льотна підготовка на легкомоторних літаках. Третій етап - безпосереднє навчання на F-16.

"Цей процес (навчання - Ред.) не зупиняється. Ми використовуємо усі слоти, які нам надали країни-партнерки, учасники повітряної коаліції. Ми чекаємо на F-16 якнайшвидше, як і всі українці", - наголосив Євлаш.

Представник ПС зауважує, що винищувачі F-16 допоможуть Україні захищати повітряний простір і завдавати ударів по противнику на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомлялося, Нідерланди планують передавати F-16 Україні восени - слідом за Данією, яка має намір передавати літаки влітку.

Раніше посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен заявив, що винищувачі F-16 прибудуть з його країни влітку 2024 року.

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