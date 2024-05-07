Відключення світла: в Міненерго розповіли, де немає електроенергії

Станом на 7 травня графіки аварійного відключення світла застосовуються у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Через сонячну погоду та активний виробіток електроенергії СЕС оператор системи передачі впродовж дня обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ", - йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що у м. Кривий Ріг через загоряння сухої трави відключалось обладнання підстанції одного з підприємств. Знеструмлювалися промислові споживачі. На території іншого підприємства з технологічних причин короткостроково вимикалась повітряна лінія, частково знеструмлювалася підстанція. Знеструмлювалася місцева промисловість, були порушення технологічних процесів.

Яка ситуація на Сумщині після атаки росіян

В "Укренерго" уточнили, що на ранок 7 травня енергоживлення на Сумщині майже повністю відновлено після атаки 6 травня.

"У нас практично на кожен випадок атаки для різних сценаріїв по кожній області випрацювані вже механізми, що ми робимо для того щоб заживлювати споживачів. Найважливіше що енергопостачання відновлюється в короткий термін", - розповів керівник правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Сніданок з 1+1".

В енерготичному відомстві додать, що противник напередодні також завдав удару по іншому об’єкту області - підстанції обленерго. Відключилась повітряна лінія та шість інших підстанцій, знеструмлювалися побутові споживачі. Наразі на Сумщині без світла 5,4 тисячі абонентів – в основному ті, що довготривало відключені через попередні обстріли.

Через негоду залишаються знеструмленими 54 населених пункти. Найбільше – 42 – у Чернігівській області.

Нагадаємо, 6 травня Росія завдала удару по Сумській області, пошкодивши об’єкт "Укренерго".

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