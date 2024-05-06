Коли закінчиться війна в Україні: Тарас Чмут відповів

За словами директора фонду, це може статися до кінця поточного року.

Пакет підтримки від Сполучених Штатів на 61 млрд доларів дасть змогу Україні боротися у війні, яку розв'язала Росія, щонайменше до кінця 2024 року.

Про це розповів директор фонду “Повернись живим” Тарас Чмут в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

“Це дасть змогу країні вести, боротися ще цей рік точно”, — каже Тарас Чмут.

За його словами, можливо, що до кінця поточного року війна в Україні закінчиться.

“Все може бути. Ми живемо в світі, де можливо будь-що. Після 24 лютого 2022 року, я думаю, всі мали б сприймати світ як такий, в якому можливо будь-що. Тому, а раптом?” — розповів волонтер.

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61 мільярд доларів допомоги, яку Україна отримає від США, не означає, що волонтерська допомога буде більше не потрібна, каже Тарас Чмут.

“Мені дуже хотілося, щоб наша допомога перестала бути потрібною, але, на жаль, це не так працює. І навіть якби це був не 61, а 161 мільярд допомоги, це не є взаємозамінними процесами. Це процеси, які доповнюють один одного”, — пояснив Тарас Чмут.

За його словами, волонтерам доведеться продовжувати робити фактично все те саме, що і сьогодні.



“Природа волонтерського руху в тому, що держави, інституції — великі махіни, а США дуже велика, можливо, найбільша. Вони повільні, вони інертні, вони бюрократичні і вони працюють дуже широкими мазками. І чим більша машина, тим більш ширшими мазками вони працюють.

Волонтерський рух, він локальний, він точковий, він гнучкий, він швидкий і він доволі часто, коли потрібно, де потрібно”, — розповів Тарас Чмут.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ТАРАС ЧМУТ: Коли перемога й очікування 2024 року. Правда про втрати, мобілізацію та помилки у 2023

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