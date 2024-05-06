Коли закінчиться війна в Україні і почнеться інша: прогнози військових та політиків

Експерти роблять обережні прогнози: дехто каже, що війна триватиме ще декілька років, а хтось запевняє, що активні бойові дії з нами ще на десятиліття.

Росія поступово прогресує на полі бою, але війна навряд чи закінчиться найближчим часом. Чимало експертів роблять прогнози про те, коли в Україні закінчиться війна. Оцінки вкрай різняться: від 2 років до десятиліть. Водночас у НАТО вже публічно заявляють про можливість масштабування збройної агресії Росії проти України – до збройної агресії Росії проти Альянсу.

ТСН.ua зібрав останні заяви про те, коли закінчиться війна в Україні.

Гучна заява заступника Буданова

Україна не може виграти в Росії лише на полі бою, тому війна, найімовірніше, закінчиться переговорами з Москвою.

Таку думку в інтерв'ю The Economist висловив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Він зазначив, що навіть витіснення російських військ на кордони 1991 року не змусить Кремль закінчити війну.

Представник ГУР заявив, що наразі обидві сторони намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами, але вони почнуться не раніше другої половини 2025 року.

Скібіцький заявив, що до того часу Кремль зіткнеться з серйозними "зустрічними вітрами". Наразі Росія значно наростила військове виробництво, але вже до 2026 року вийде на плато через нестачу матеріалів та інженерів.

Про можливі переговори заявив і очільник МЗС Дмитро Кулеба.

З його слів, Україна може почати переговори з Росією після того, як за підсумками мирного саміту у Швейцарії сформують коаліцію країн, які поділяють одні й ті самі принципи та підходи.

Кулеба зазначив, що з 2014 року, коли Росія почала свою агресію щодо України, Київ провів понад 200 раундів переговорів із Москвою, які ні до чого не призвели й в підсумку закінчилися повномасштабною війною.

"Тому ми знаємо, що немає сенсу саджати Росію за стіл переговорів, якщо ви не можете гарантувати, що вона діятиме сумлінно. Є тільки два способи привести Росію до ситуації, коли вона діятиме сумлінно. Перший — це успіх на полі бою, а другий — створення коаліції країн, які поділяють одні й ті самі принципи та підходи", - пояснив Кулеба.

Українці понад два роки живуть під обстрілами росіян / Фото: Associated Press

Що кажуть на Заході

Війна Росії проти України може не просто не закінчитись – вона може ще масштабуватися.

Захід від 2014 року намагається уникнути ескалації до рівня "Росія – НАТО". Найбільше до цього доклалась сама держава-агресорка, погрожуючи Заходу то "болісними заходами", то "глобальною катастрофою" і "знищенням", а то і відверто – застосуванням ядерної зброї.

Як неодноразово писали західні ЗМІ та заявляли експерти, труднощі з ухваленням рішень щодо постачання зброї Україні – наслідок цього. Але під кінець минулого року все частіше почали лунати заяви про те, що загроза зростає, і треба готуватися.

Напередодні очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що НАТО планує виділити Україні ще 100 мільярдів доларів військової допомоги.

За словами міністра, у Європі перспектива миру видається дедалі віддаленішою.

"Крім того, що НАТО прагне тісніше, ніж до цього, координувати постачання зброї в Україну і підготовку українських військових, зараз Альянс хоче влити у війну ще 100 млрд доларів", — сказав Сіярто.

"У цій війні немає переможців і не може бути переможців, у цій війні є тільки переможені. Угорщина не хоче брати участь в операції НАТО з постачання зброї та навчання військових, уряд не бажає сприяти цьому форинтами платників податків", — додав міністр.

Водночас він додав, що країни-члени розглянули пропозицію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у першому читанні.

"Ці 100 млрд доларів мають бути зібрані за п'ять років, а це означає, що НАТО розраховує, що війна триватиме ще щонайменше п'ять років. Нам відомо, що кожен день війни несе із собою ризик подальшого поширення бойових дій у часі та географії", — вважає Сіярто.

Ось ще кілька авторитетних оцінок кінця 2023 року-початку 2024 року:

американський CNN, посилаючись на джерела, обізнані з даними розвідок США та інших країн Заходу, припустив – війна в Україні триватиме від 2 до 5 років

британський генерал у відставці, заступник головкома військ НАТО у Європі (2011–2014) Річард Ширрефф сказав так: "Я припускаю, що 2024-й буде роком продовження російських наступів, нарощення сил України. І маємо молитися, що це зможе створити Україні умови для досягнення успіху у військовій поразці Росії приблизно 2025 року"

у звіті Global Risks Report 2024, опублікованим у рамках саміту Всесвітнього економічного форуму в Давосі, йдеться: "Протягом наступних двох років війна в Україні може періодично чергуватися між ескалацією й замороженням"

Що кажуть у розвідці США

Одним із чинників, які змінили динаміку на фронті на користь Росії, є постачання Китаєм компонентів подвійного призначення для російської оборонної промисловості.

Про це повідомила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс, передає "Голос Америки".

Крім того, з її слів, Росія прискорила відновлення своїх військових потужностей і збільшила витрати на оборону до 7% ВВП, що майже вдвічі перевищує середній історичний показник. Агресивна тактика Росії, включно з ударами по українській інфраструктурі, спрямована на те, щоб змусити Україну капітулювати.

США стурбовані тим, що якщо Путіна не зупинити в Україні, він може напасти на країни НАТО. Зокрема, сенатор Джек Рід заявив: "Путін неодноразово говорив, що має намір об'єднати колишні радянські держави. Це майже напевно включатиме прямий військовий конфлікт із країнами НАТО, що вимагатиме від Сполучених Штатів відправити наших власних чоловіків і жінок у небезпеку".

Війна виснажує ресурси України: переможе той, хто першим проведе мобілізацію

В Україні триває виснажлива війна, а її ресурси вичерпуються. Про це пише французька газета Le Figaro.

Як пишуть журналісти, після невдалої контрнаступальної операції українські війська відступили на оборонні позиції. Російська армія чинить тиск, інтенсивні бої відбуваються в районі міста Часів Яру, недалеко від Бахмута на заході Донбасу.

Попри це, рішучого прориву не відбулося через високу смертність і складність наступу. Видання зазначає, що події на фронті викликають тривогу. Російські ВПС знову активізувалися, а без протиповітряної оборони українців вони можуть завдавати ударів, включно з керованими бомбами і ракетними атаками.

Президент РФ Володимир Путін, який розпочав агресію проти України, заявив лідеру Китаю Сі Цзіньпіну під час зустрічі у Москві у березні 2023 року, що війна може тривати п'ять років.

Кремль ясно дав зрозуміти, що не зацікавлений у переговорах, які не призведуть до капітуляції України, включно з безповоротною втратою чотирьох територій, незаконно анексованих Росією 2022 року.Але жоден український лідер не погодиться на такі умови.

Путін також очікує на результати цьогорічних виборів у США і сподівається, що наступний президент США відмовиться від підтримки України.

Більшість експертів вважають, що якби Україна отримала зброю раніше і в потрібному обсязі – від далекобійних ракет до БМП, танків, артилерії, систем ППО, не кажучи про винищувачі F-16 чи будь-які інші подібні літаки, яких немає досі, – ситуація на фронті наразі була би значно кращою для України. І особливо це позначилось на літньому наступі ЗСУ, який не приніс очікуваних проривів, що визнав і президент Володимир Зеленський.

Конфлікти у світі, що можуть розгорітись

У світі є десятки конфліктів різного масштабу та ступеню гостроти. Звіт Global Risks Report 2024 містить перелік найбільших ризиків, серед яких – після війни Росії проти України – ескалація протистояння між Китаєм та Тайванем і Ізраїлем і Палестиною. Найбільших, бо їхнє розгортання, як зазначають автори звіту, "радикально підважить" глобальні ланцюги постачання, фінансові ринки, динаміку безпеки та політичну стабільність, а також становитиме загрозу людській безпеці по всьому світу. Але є значно менші, проте не нульові ймовірності ескалації між КНДР та Південною Кореєю, Сербією та Косовим, Індією та Пакистаном, Росією та Молдовою (Придністров’я) – і цей список далеко не вичерпний.

Втім, війна – це не лише жива сила, а й зброя. І тут в обох супротивників є проблеми. Росія закуповує безпілотники в Ірану, а артилерійські снаряди й ракети - у Північної Кореї.

Україна ж залежить від постачання зброї та фінансової підтримки з боку Європи й США.

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