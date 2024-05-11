В Україні спостерігали рідкісне північне сяйво (фото)

У ніч проти 11 травня жителі України могли спостерігати в небі рожеве світіння - полярне сяйво. Незвичайне для нашої країни природне явище спостерігали, зокрема, жителі декількох регіонів. Небо набуло рожево-фіолетових відтінків.

Вважається, що явище сталося на тлі потужної магнітної бурі, яка накрила Землю 10 травня і триватиме до 12 травня включно.

Фото: Дніпро Оперативний

Нагадаємо, рідкісне рожеве полярне сяйво в Україні спостерігали і наприкінці квітня 2023 року. Тоді світіння в небі бачили жителі Київської, Львівської, Чернігівської, Черкаської та Рівненської областей, а також на Волині.

Учені кажуть, що цього року побачити полярне сяйво в Україні можна буде частіше. Це пов'язано з тим, що Сонце досягне піку (так званого "сонячного максимуму") свого приблизно 11-річного циклу, під час якого сонячна активність буде найбільшою. Очікується, що 2024 рік може стати найкращим для спостереження за північним сяйвом за останні 20 років.

Північне сяйво — оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.

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