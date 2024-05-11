Росія планувала теракти у Києві 9 травня - СБУ

Російське Головне розвідувальне управління планувало провести у Києві теракти на 9 травня. СБУ запобігла терактам.

Про це повідомив ТСН.ua речник Служби безпеки Артем Дехтяренко.

"СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід", - зазначив Дехтяренко.

Дехтяренко наголосив, що Служб безпеки повідомить деталі спецоперації згодом.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк оцінив загрозу наступу РФ на Київ. Сухопутні війська ЗСУ готують нові бригади для підготовки до наступу агресора. Частину з них розгорнуть для захисту столиці.

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