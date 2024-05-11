Россия планировала теракты в Киеве 9 мая — СБУ

Детали спецоперации пока не известны.

Российское Главное разведывательное управление планировало провести в Киеве теракты на 9 мая. СБУ предотвратила теракты.

Об этом сообщил ТСН.ua представитель Службы безопасности Артем Дехтяренко.

"СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след", — отметил Дехтяренко.

Дехтяренко подчеркнул, что Службы безопасности сообщат детали спецоперации впоследствии.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк оценил угрозу наступления РФ на Киев. Сухопутные войска ВСУ готовят новые бригады для подготовки к наступлению агрессора. Часть из них будет развернута для защиты столицы.

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