"Евровидение-2024": стали известны имена всех финалистов конкурса

Только что в Мальме, Швеция, отгремел второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2024".

Вживую из Malmö Arena свои выступления показали 16 конкурсантов. Из них только 10 удалось завоевать шанс попасть в финал. Так, по результатам зрительского голосования, финалистами "Евровидения-2024" стали Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия, Армения.

Также за музыкальное первенство сразятся финалисты первого полуфинала "Евровидение-2024": Сербия, Словения, Португалия, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург.

Грузия на Евровидении 2024 / Фото: Associated Press

Отметим, что в финале свои таланты будут демонстрировать сразу 26 стран-участниц. Так, к 20 финалистам из двух полуфиналов присоединится прошлогодняя страна-победитель Швеция и представители "большой пятерки" - Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция. Уже в эту субботу, 11 мая, все конкурсанты выйдут на главную сцену и сразятся за хрустальный кубок "Евровидения-2024".

К слову, сайт ТСН.ua вел текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала "Евровидение-2024". В материале уже можно посмотреть самые интересные моменты, случившиеся в течение конкурса.

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