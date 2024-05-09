"Евровидение-2024": текстовая онлайн-трансляция второго полуфинала

Уже сегодня, 9 мая, в шведском городе Мальме стартует второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2024".

Свои номера на главной сцене Malmö Arena покажут участники от 16 стран. В общем, за право попасть в финал сразятся Мальта, Албания, Греция, Швейцария, Чехия, Австрия, Дания, Армения, Латвия, Сан-Марино, Грузия, Бельгия, Эстония, Израиль, Норвегия и Нидерланды.

Впрочем, только 10 полуфиналистам удастся попасть в гранидозный финал, который состоится уже в субботу, 11 мая. Именно они составят конкуренцию alyona alyona и Jerry Heil, которые представляют Украину с песней Teresa & Maria.

Тем временем сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы наши читатели могли первыми узнавать самые главные и интересные события, которые происходят на песенном конкурсе.