"Євробачення-2024": текстова онлайн-трансляція другого півфіналу

Сьогодні на сцену конкурсу вийдуть 16 представників країн-учасниць.

Вже сьогодні, 9 травня, у шведському місті Мальме стартує другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Свої номери на головній сцені шоу Malmö Arena покажуть учасники від 16 країн. Загалом, за право потрапити до фіналу змагатимуться Мальта, Албанія, Греція, Швейцарія, Чехія, Австрія, Данія, Вірменія, Латвія, Сан-Марино, Грузія, Бельгія, Естонія, Ізраїль, Норвегія та Нідерланди.

Утім, лише 10 півфіналістам вдасться потрапити до гранідозного фіналу, який відбудеться вже у суботу, 11 травня. Саме вони складуть конкуренцію alyona alyona і Jerry Heil, які представляють Україну з піснею Teresa & Maria.

А тим часом сайт ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію, аби наші читачі могли першими дізнаватися найголовніші та найцікавіші події, які відбуваються на пісенному конкурсі.