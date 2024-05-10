Є можливість втримати Часів Яр: Світан назвав умову

Втрата міста для нас буде справді дуже болісною.

Російська армія намагається захопити Часів Яр, адже це місто є панівною висотою і надзвичайно важливим для обох сторін. Його втрата може бути справді болісною для України.

Про це сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу 9 травня.

Водночас Світан пояснив, що Часів Яр можна втримати за двох умов.

"ЗСУ зараз використовують канал Сіверський Донець – Донбас як доволі серйозний протитанковий рів. Поруч з цим каналом також шосе, і ці два лінійних орієнтири дають нашим військам можливість використовувати їх як рубежі оборони. В деяких точках росіяни намагалися їх пройти", – розповів Світан.

Зараз у місті працює, зокрема, спецпідрозділ Головного управління розвідки "Кракен".

"Зараз туди також надходить обіцяна зброя. Ситуація у районі Часового Яру хоч складна, але контрольована та стабілізована. Втрата Часового Яру для нас справді дуже болісною, бо у росіян відкриється щонайменше два напрямки: на Слов'янськ та на Костянтинівку. Нам доведеться відходити на лінію оборони в район Слов'янська, Краматорська, Дружківки", – пояснив Світан.

Проте ще є можливість втримати Часів Яр. Для цього потрібна достатня кількість боєприпасів та додатковий особовий склад, якого катастрофічно бракує.

Нагадаємо, кількість атак на околицях Часового Яру від березня до квітня 2024 року зросла вдвічі.

За словами заступника очільника ГУР МО України генерал-майора Вадима Скібіцького, захоплення Часового Яру – це питання часу. Усе залежатиме від наявних у ЗСУ резервів.

Читайте також: