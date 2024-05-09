У Маріуполі пролунали гучні вибухи: що відомо

Увечері в четвер, 9 травня, в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали гучні вибухи. Над центральною частиною міста здійнялися клуби чорного диму, в місті лунали сирени пожежних автомобілів.

Про це повідомили в Telegram-каналі Маріупольської міської ради з посиланням на окупаційні канали.

"Окупаційні канали повідомляють про "задимлення" у центрі міста, є "ушкодження". Туди прямують пожежні автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Окупанти пишуть, що ударів по ворожих об’єктах в окупованому Маріуполі було завдано ракетами ATACMS. Містян закликають перейти до укриттів, бо "можуть падати уламки ракет".

За інформацією окупаційних пабліків, в місті є постраждалі внаслідок "падіння уламків ракет".

Нагадаємо, у четвер, 9 травня, безпілотник завдав удару по російському нафтопереробному заводу "Газпрому" на території Башкортостану, пролетівши майже півтори тисячі кілометрів.

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