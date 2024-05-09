В Мариуполе раздались громкие взрывы: что известно

Над центральной частью города поднялись клубы дыма.
Вечером в четверг, 9 мая, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области раздались громкие взрывы. Над центральной частью города поднялись клубы черного дыма, в городе звучали сирены пожарных автомобилей.
Об этом сообщили в Telegram-канале Мариупольского городского совета со ссылкой на оккупационные каналы.
"Оккупационные каналы сообщают о "задымлении" в центре города, есть "повреждение". Туда следуют пожарные автомобили", — говорится в сообщении.
Оккупанты пишут, что удары по вражеским объектам в оккупированном Мариуполе были нанесены ракетами ATACMS. Городян призывают перейти в укрытия, потому что "могут падать обломки ракет".
По информации оккупационных пабликов, в городе есть пострадавшие в результате "падения обломков ракет".
Напомним, в четверг, 9 мая, беспилотник нанес удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу "Газпрома" на территории Башкортостана, пролетев почти полторы тысячи километров.
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