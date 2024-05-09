Возникла неожиданная проблема с первым имплантом, вживленным в мозг человека: подробности

В компании Neuralink сообщили, что проблему решили, но имплант, вероятно, удалят.

Первый имплант Neuralink, вживленный в мозг парализованного человека, вышел из строя. Компания сообщила, что часть "нитей" импланта, регистрирующих нейронную активность, отошли от мозга. В результате пациент утратил возможность управлять курсором компьютерной мыши.

Об этом пишет The Hill.

Чтобы решить проблему, ученые изменили алгоритм считывания данных. Они сделали его более чувствительным к сигналам нейронов, усовершенствовали способ их преобразования в движения курсора, а также улучшили пользовательский интерфейс.

Стартап Илона Маска, разработавший мозговой имплант, сообщил, что проблема возникла через несколько недель после успешной операции по вживлению аппаратного обеспечения Neuralink в мозг 29-летнего Ноланда Арбо, у которого парализованы все четыре конечности из-за травмы спинного мозга.

Компания заявила, что проблема была решена, а после корректировки пациент смог управлять курсором еще точнее.

Хотя состояние пациента остается удовлетворительным, а проблема решена, компания сообщила, что имплант, возможно, придется удалить.

Ранее Neuralink сообщала, что Ноланд Арбо может играть в шахматы силой разума.

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